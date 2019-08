Rechters in Amsterdam bestraffen wapenbezit zwaarder

Rechters in Amsterdam bestraffen vuurwapenbezit sinds half mei strenger dan hun collega’s elders in het land. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank zaterdag na berichtgeving van het AD. De rechters hopen met zwaardere straffen het signaal af te geven dat vuurwapengeweld niet getolereerd wordt in de hoofdstad. De precieze richtlijnen voor Amsterdamse rechters worden volgende week gepubliceerd.

Voor bezitten van een handgranaat staat in Amsterdam bijvoorbeeld een celstraf van achttien maanden, een jaar langer dan wat landelijk afgesproken is. Wie gepakt wordt met een automatisch wapen, kan in de hoofdstad eveneens veroordeeld worden tot anderhalf jaar cel, waar in de rest van het land negen maanden gebruikelijk is. Ook hebben de Amsterdamse rechters de zogenoemde strafverzwarende omstandigheden „nader ingevuld”. Zo krijgen wapenbezitters tot een half jaar extra cel als hun wapens in de buurt van kinderen zijn.

Toegenomen criminaliteit

Volgens een woordvoerder van de rechtbank kwam een aantal rechters met het initiatief om de straffen te verzwaren vanwege het grote aantal liquidaties, schietincidenten en dreigacties met granaten in de stad. Volgens de rechters komen Amsterdammers bovendien gemakkelijker aan wapens dan eerder. De zwaardere straffen moeten afschrikwekkend werken.

De woordvoerder benadrukt dat rechters per zaak een eigen beslissing maken en de richtlijnen geen harde regels zijn. Nederlandse rechters gebruiken zogenoemde „oriëntatiepunten voor straftoemeting” bij het bepalen welke straf een veroordeelde moet krijgen. Deze zijn in principe landelijk vastgelegd. Het is mogelijk om binnen de bandbreedte van de wet af te wijken van deze richtlijnen, zowel in een individuele zaak als voor een hele stad of regio.

Dit laatste gebeurt in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een delict op een bepaalde plek vaker voorkomt. Dit is het geval bij wapenbezit in Amsterdam. Eerder werd om dezelfde reden besloten om zakkenrollers in de hoofdstad zwaarder te bestraffen.