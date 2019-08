Bij de supermarkt in Uis, een verlaten mijnstadje in Namibië, raak ik aan de praat met een Damara-man. Hij wil me steentjes verkopen, maar die heb ik al. We spreken over zijn werkloosheid, over zijn kinderen die honger hebben. Spontaan bied ik aan op mijn kosten boodschappen met hem te doen zodat de kinderen een goede maaltijd krijgen. We lopen de supermarkt in en hij pakt uit een vrieskist drie forse soepkippen. Ik pak er een van hem aan en bekijk het pakket eens goed. Beste plofkippen hebben ze hier, denk ik. Dan zie ik het etiket. „Herkomst Nederland”, staat erop.

