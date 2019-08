Panamese oud-president Martinelli vrijgesproken van politieke spionage

De voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, is vrijdag vrijgesproken van politieke spionage. Dat meldt persbureau AP. Dit betekent dat zijn huisarrest wordt opgeheven, wel moet Martinelli voorlopig binnen de grenzen van Panama blijven. De oud-politicus werd ervan verdacht tientallen mensen te hebben bespioneerd en publiek geld te hebben misbruikt.

De Panamese justitie wilde de oud-president tot een 21-jarige celstraf veroordelen omdat hij zonder rechterlijke toestemming onder anderen politici, journalisten en vakbondsleiders zou hebben laten monitoren en afluisteren. De informatie die hij zo verkreeg, zou hij hebben gebruikt om politieke tegenstanders mee te intimideren ten tijde van zijn presidentschap.

Volgens de rechtbank bestaat er echter niet genoeg bewijs om Martinelli achter de tralies te krijgen. De rechters spraken over „vage en slecht onderbouwde feiten”. Er kon onder meer niet bewezen worden dat Martinelli spionage-apparatuur in zijn bezit had. Ook heeft de 67-jarige oud-president altijd ontkend schuldig te zijn, volgens hem was er sprake van een politiek proces.

Lees ook: Op bezoek in Panama: het honkballand plakt nu voetbalplaatjes

Onafhankelijkheid rechters

In het verleden is het Panamese rechters op kritiek komen te staan toen hoogstgeplaatste figuren werden vrijuit gingen na corruptie-aanklachten. Medewerkers van de rechtbank zouden onder druk van „machtige elites” hebben vrijgesproken. Volgens de Amerikaanse ngo Freedom House is het rechtssysteem „inefficiënt en doorspekt met corruptie”.

Martinelli, die Panama leidde van 2009 tot 2014, stond in zijn thuisland bekend als de best ingevoerde persoon op het gebied van roddels en intriges over politici en journalisten. Na zijn presidentschap ontvluchtte hij Panama en woonde hij in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Staten. In 2017 vaardigde Interpol een internationaal arrestatiebevel uit, waarna hij werd opgepakt en uitgeleverd aan Panama.