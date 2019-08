Opnieuw explosie in Kopenhagen, geen gewonden

Voor de tweede keer in vier dagen is er in de Deense hoofdstad Kopenhagen een explosief afgegaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de gevel van een politiebureau beschadigd door een ontploffing. Er vielen geen gewonden.

De ontploffing vond omstreeks 03.00 uur plaats in de wijk Nørrebro, net buiten het stadscentrum van Kopenhagen. De politie laat volgens de Deense tv-zender TV2 weten de zaak „extreem serieus” te nemen. Er wordt gezocht naar een verdachte man in donkere kleding en witte schoenen die kort voor de explosie wegrende. Technici van de politie voeren sporenonderzoek uit.

Woensdag raakte een omstander lichtgewond toen een explosief afging bij een kantoor van de Deense belastingdienst. Volgens de politie is het nog te vroeg om vast te stellen of de twee ontploffingen verband houden.