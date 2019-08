Miljardair Jeffrey Epstein dood gevonden in cel

De van misbruik beschuldigde Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is zaterdagochtend dood gevonden in zijn cel in New York. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC heeft hij zelfmoord gepleegd.

Epstein is 66 jaar geworden. Vorige maand werd hij opgepakt op verdenking van grootschalig kindermisbruik van minderjarige meisjes en mensenhandel. Epstein ontkende de aantijgingen. De rechtszaak tegen hem zou juni volgend jaar beginnen.

De misbruikbeschuldigingen volgen Epstein al jaren. In een eerdere rechtszaak tegen de miljardair en durfinvesteerder verzamelden de Amerikaanse autoriteiten overtuigend bewijs dat hij tussen 2005 en 2007 alleen al tientallen minderjarige meisjes seksueel misbruikte. Epstein trof uiteindelijk een voor hem gunstige deal met justitie.

Hij werd niet vervolgd voor het misbruik en hoefde slechts schuld te bekennen aan twee prostitutiedelicten. Hij kreeg dertien maanden celstraf. De schikking kreeg veel kritiek in de Verenigde Staten en werd door sommigen gezien als een voorbeeld van klassenjustitie.

Lees meer over Epstein: Zedendelinquent met machtige vrienden

Artikelenreeks

Na een artikelenreeks in de Miami Herald in 2018 kwam de zaak weer onder de aandacht. Een rechter oordeelde dit jaar dat de schikking onwettig was. Justitie in Manhattan opende een nieuwe zaak en arresteerde hem begin juli op verdenking van sekshandel en samenzwering daartoe.

Epstein ging geraffineerd te werk in zijn misbruik. Tegen betaling liet hij meisjes uit kwetsbare milieus naar zijn huizen in New York of Florida komen. Daar moesten zij hem schaars gekleed een massage geven. Als ze eenmaal met hem in een ruimte waren, drong hij zich seksueel aan hen op. De meisjes die hij misbruikte betaalde hij weer om nieuwe slachtoffers aan te dragen.

Eind juli werd Epstein al bewusteloos in zijn cel aangetroffen. Mogelijk probeerde hij toen al een einde aan zijn leven te maken. Volgens Amerikaanse media stond hij sindsdien onder extra toezicht.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl