Glaceer je sfeer

Figuur 2

Of je nou een gezicht, een landschap of een stilleven schildert, het is meestal gewenst om samenhang aan te brengen tussen verschillende onderdelen. Een eenvoudige manier om dat te doen is met kleur. Je kunt een dun laagje van één kleur aanbrengen, ook wel wassing of glacering genoemd. Dat kan op elke moment, aan het begin (figuur 1, lichtgele laag A), tussendoor, of aan het eind (figuur 2, grijze laag B).

Maak een ruime hoeveelheid verdunde verf aan in de gewenste kleur en zorg dat eerdere verflagen goed droog zijn. Verf dan met een brede zachte kwast in een paar stroken de glacering.

Een glacering kan elke kleur of combinatie van kleuren hebben. Je kunt ook verschillende lagen over elkaar schilderen (figuur 2). De kleur van de glacering bepaalt de sfeer, van zonovergoten tot donker, van koel tot warm. Je kunt het op het gehele schilderij aanbrengen, of slechts op de deel ervan, bijvoorbeeld op een stuk van een gezicht of op de achtergrond van een voorstelling.

Glaceren is tevens een manier om kleuren te mengen (figuur 3C). Dat kan ook door de kleuren te mengen op het palet (3A) of op het papier (3B). Het resultaat van deze drie manieren van mengen verschilt subtiel. Probeer maar eens.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 augustus 2019