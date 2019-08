Gewonden en veel schade bij tornado Luxemburg

Het zuidwesten van Luxemburg is vrijdagavond getroffen door een tornado. De zeldzame storm raasde door de gemeenten Käerjeng, Pétange en Rodange, waar daken van huizen werden gerukt en auto’s werden bedolven onder het puin. Volgens de Luxemburgse autoriteiten zijn er zeker veertien gewonden gevallen, van wie er zaterdag nog twee zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Voor zaterdag worden eveneens zware windstoten gemeld.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een speciaal ingericht crisiscentrum met een eerste overzicht van de schade. Van zeker dertig huizen is het dak volledig weggeblazen, vijftig andere daken zijn zwaar beschadigd.

Met name de gemeente Käerjeng werd zwaar getroffen, daar is aan honderd panden schade gemeld. Ruim tweehonderd brandweerlieden en veertig agenten zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Vrijdagavond vielen zes gewonden bij een grote supermarkt in Käerjeng. De politie heeft het gebied afgesloten en ook zaterdag nog niet vrijgegeven. Doordat hoogspanningsmasten het begaven is het treinverkeer tussen Luxemburg Stad en Pétange uit voorzorg stilgelegd.

Amsterdam

Ook in Amsterdam ontstond vrijdag een wervelwind, weliswaar kleiner en korter. Volgens meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza hebben de twee stormen met elkaar te maken. „Ze ontstaan allebei vanwege een lagedrukgebied dat boven de Britse Eilanden ligt, waardoor het op vier tot vijf kilometer hoogte flink waait. Als die koele lucht in aanraking komt met de warmere lucht aan de grond, kan dit ontstaan.”

Dat de tornado in Amsterdam minder kracht had, kwam volgens de meteoroloog door de temperatuur: „in Luxemburg was aanvoer van warme lucht uit het zuiden, waardoor het op de grond rond de dertig graden was. Hierdoor ontstonden de perfecte omstandigheden ontstonden voor een tornado van die kracht.”

Tornado’s komen in Europa enkele tientallen keren per jaar voor. Toch is het relatief zeldzaam dat dit in Luxemburg gebeurt. „Meestal zie je dit soort tornado’s wat verder het binnenland in, bijvoorbeeld in Noord-Italië, Duitsland, Frankrijk of het midden en zuiden van Polen”, zegt Lankamp. „Daar is sprake van een landklimaat, waardoor het warmer wordt dan bij ons.”

