Gewonde bij schietpartij moskee Oslo, zwaarbewapende schutter overmeesterd

Bij een schietpartij in een moskee in de buurt van Oslo is zaterdagmiddag een gewonde gevallen. Lokale media melden dat moskeegangers de schutter, die volgens ooggetuigen zwaarbewapend was, overmeesterden en hem vasthielden tot de politie bij het gebedshuis arriveerde. De man is gearresteerd, meldt persbureau Reuters.

Volgens de politie gaat het om een „jonge witte man” die alleen handelde. De beheerder van de moskee zegt dat hij twee „shotgunachtige wapens” bij zich droeg en een pistool. Dagblad Aftenposten schrijft dat de politie meerdere wapens in de moskee aantrof.

Kogelwerend vest

De man kwam schietend het gebouw binnenlopen en zou een helm en een kogelwerend vest hebben gedragen. Er waren volgens lokale nieuwszender TV2 op dat moment drie mensen in het gebedshuis aanwezig. Een persoon kreeg een kogel in zijn been.

Bij twee aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland schoot een man eerder dit jaar zeker vijftig mensen dood. De dader, Brenton Tarrant (28), had racistische motieven en was geïnspireerd door terrorist Anders Breivik. Breivik doodde in 2011 op het Noorse eiland Utoya bijna tachtig jongeren die op een zomerkamp van de Noorse Arbeiderspartij waren.

Een week geleden schoot een jongen in een Walmart in het Amerikaanse El Paso 22 supermarktbezoekers dood. Kort voor de aanslag plaatste hij een racistisch manifestop website 8chan. Het was zijn bedoeling zoveel mogelijk Mexicanen te doden bij de schietpartij, bekende hij achteraf aan de politie.