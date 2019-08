Ajax verslaat FC Emmen met 5-0

Ajax trof in FC Emmen een ideale tegenstander op weg naar de return van dinsdag tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De kampioen hoefde niet heel diep te gaan voor een eenvoudige zege (5-0) en stapte met een fitte selectie van het veld in de Johan Cruijff Arena.

Ajax kwam na een klein half uur op voorsprong door de speler die zijn handtekening nog niet onder een verbeterd contract heeft gezet. Donny van de Beek bekroonde een mooie combinatie tussen Hakim Ziyech en Dusan Tadic met de openingstreffer. „Donny nog een jaar”, scandeerden veel van de aanwezige toeschouwers. Als het aan hen ligt weerstaat de blonde middenvelder de lokroep van Real Madrid en blijft hij de kampioen nog een jaar trouw, net als Ziyech, Tadic, David Neres, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui en André Onana dat al hebben beloofd.

De treffer van Van de Beek was een logisch gevolg van de krachtsverhoudingen op het veld. Ajax viel aan, met fraaie combinaties maar soms in een te traag tempo. David Neres schoot al na 38 seconden op de paal en verzuimde in de zesde minuut nogmaals te scoren. Ook Ziyech en Tadic misten in de openingsfase in kansrijke positie.

Gegroepeerd

FC Emmen verdedigde zo gegroepeerd mogelijk en probeerde waar mogelijk te counteren. In zijn zoektocht naar de ideale elf hield trainer Erik ten Hag dit keer Kasper Dolberg en Perr Schuurs aan de kant. Ajax startte met Tadic in de spits, Joël Veltman in het hart van de defensie en Noussair Mazraoui als rechtsback. Aanwinsten Quincy Promes, Edson Álvarez, samen voor ruim 30 miljoen euro aangetrokken, begonnen net als Huntelaar eveneens op de bank.

FC Emmen verloor in de 47e minuut het uitzicht op een stunt. Nicolás Tagliafico raasde over de linkerflank en vond Neres, die de bal bij Van de Beek kreeg. De middenvelder was niet zelfzuchtig en gunde de 2-0 aan Ziyech. Eenmaal op veilige voorsprong begon Ajax al een beetje aan de voorbereiding op het Europese thuisduel van dinsdag met PAOK, dat met een stand van 2-2 aan de return begint. Invallers Quincy Promes en Sergiño Dest debuteerden voor de Amsterdamse club in de eredivisie.

Promes had een aandeel in de 3-0 van Tadic, die voor de elfde keer op rij scoorde in een competitiewedstrijd voor eigen publiek. De Serviër mocht meteen naar de kant, niet voor Dolberg maar voor Huntelaar die op aangeven van opnieuw Promes nog voor 4-0 zorgde. Diezelfde Huntelaar tekende ook voor de eindstand: 5-0. (ANP)