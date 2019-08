In 9 stappen naar een duurzame tuin.

Gifgebruik in het openbaar groen is de laatste tijd flink verminderd, maar particulieren gebruiken het nog volop. De helft van de tuineigenaren grijpt naar de spuitbus om ‘plagen’ en ‘onkruid’ te bestrijden, bleek uit een enquête in opdracht van waterbedrijf Vitens, dat gif in ons drinkwater aantrof.

Plagen hebben vijanden. Het is zaak die het werk te laten doen, in plaats van naar een spuitbus te grijpen en zowel plaag als ‘redder’ om te leggen. Raak dus niet in paniek als je luizen ziet zitten maar geef het even tijd. Lieveheersbeestjes zullen volgen en het in balans brengen. Je kan met een tissue of je tuinhandschoenen wat luizen fijnknijpen waardoor de geur sterker wordt. Zo vinden lieveheersbeestjes de plaag sneller . Wordt het echt te gek, spuit ze dan geregeld weg met een straal water, of bestel online de larven van het Europese lieveheersbeestje. Helemaal verdwijnen zullen ze met deze biologische bestrijding niet, maar een paar luizen kan een gezonde plant wel hebben. Door gif kom je in een vicieuze cirkel terecht en blijf je spuiten. De lieveheersbeestjes gaan namelijk ook dood, en de mezen kunnen de luizen zo ook niet meer eten.

Een overpopulatie aan slakken houd je onder controle door na een regenbui, liefst ’s ochtends of ’s avonds, de tuin in te gaan en ze op te rapen. Gooi ze in de kliko waar ze kunnen eten tot ze compost worden (of over de schutting, afhangende van hoe leuk je buren zijn). Een tweede tip: graaf een pot in de grond en vul die met bier. De slakken zullen het bier verkiezen boven planten en gaan hiermee een zeer gelukkige verdrinkingsdood tegemoet. Hiermee vermijd je dat er dode slakken met gif in de tuin liggen die egels en vogels weer eten.

De buxusmot is ook een beest waarvoor massaal de spuitbus ter hand wordt genomen. Het Centrum voor Landbouw en Milieu onderzoekt op dit moment of er een verband is tussen een opvallende mezensterfte en het gif dat wordt gebruikt voor de bestrijding van de mot. Mezen voeren de dode motten aan hun kroost.

Het liefst gaf ik een tip voor het biologisch bestrijden van de mot. Een redelijke oplossing is een feromoonval. Zo lok je de mannetjes weg en voorkom je een nieuwe generatie motten. Toch zou ik zeggen: haal er maar uit, die buxus. Er waart namelijk ook nog een buxusschimmel rond door Europa. De buxus is verdoemd. Plant in plaats daarvan liever bloeiende planten voor bijen en vlinders. Wil je toch een echt haagje houden, kies dan voor lavendel als je een zonnige standplaats hebt, of bijvoorbeeld voor Chinese kampoerfoelie (Lonicera nitida) of Japanse hulst (Ilex crenata) als je het liever strak en groen hebt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 augustus 2019