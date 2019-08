Windhoos trekt over centrum van Amsterdam

Over het centrum van Amsterdam is vrijdagavond een windhoos getrokken. Dat is te zien op verschillende video’s die op Twitter zijn geplaatst, en wordt bevestigd door de Amsterdamse politie en het KNMI. Er is code geel afgegeven.

Rond 21.00 uur in vanuit verschillende plekken in de stad melding gedaan van het zeldzame natuurverschijnsel. Op een video is een zwarte lucht te zien waaronder een tornado-vormige windvlaag over het water van het Oosterdok raast, vlak bij het centraal station.

Schade

Ook vanuit Amsterdam-Oost en Diemen zijn volgens de politie meldingen gedaan. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel is volgens de Veiligheisregio Amsterdam-Amstelland een bootje door de hoos meegesleurd, en belandde een boom op een fietspad.

Het KNMI heeft voor het IJsselmeer, de Waddenzee- en eiland en Friesland code geel afgegeven. Een woordvoerder verwacht dat de onweersbuien die vrijdagavond over Nederland in een paar uur oplossen. Het mogelijke gevaar van water- en windhozen verdwijnt daarmee ook.

Temperatuurverschil

Een windhoos is zeer zeldzaam in Nederland, zegt een KNMI-woordvoerder. Met name in stedelijke omgevingen komt het niet vaak voor. Het verschijnsel is vooraf niet te voorspellen, waardoor pas na afloop op basis van schademeldingen en ooggetuigenissen kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake was van een windhoos. Een waterhoos komt vaker voor.

Een windhoos kan ontstaan als het verschil in temperatuur en vochtigheid tussen het aardoppervlak en de atmosfeer heel groot is. Er moet in zo’n geval bovendien een harde wind staan op grote hoogte.