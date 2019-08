Voormalig president Kirgizië gearresteerd en aangeklaagd om corruptie

De Kirgizische oud-president Almazbek Atambajev is vrijdag formeel aangeklaagd voor corruptie, omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld in de vrijlating van een beruchte crimineel. Dat meldt persbureau Reuters. Donderdag werd hij met veel machtsvertoon aangehouden in zijn villa vlak buiten de hoofdstad Bisjkek. Tijdens een eerdere poging hem te arresteren, werd een militair doodgeschoten.

Volgens Atambajevs advocaat was de voormalig president in eerste instantie alleen aangehouden om als getuige te worden gehoord, maar inmiddels is Atambajev te kennen gegeven dat hij verdachte is. Volgens het Kirgizische ministerie van Binnenlandse Zaken gaf Atambajev in 2013 als president persoonlijk opdracht voor de vrijlating van Aziz Batoekajev. Deze wapen- en drugshandelaar zat een celstraf uit van zestien jaar maar werd - tot woede van velen - na acht jaar vrijgelaten. Als reden werd gegeven dat Batoekajev ongeneeslijk ziek zou zijn. De crimineel vluchtte vervolgens naar Rusland en woont daar nog steeds, naar verluidt in goede gezondheid.

Immuniteit afgenomen

Atambajev heeft altijd gezegd onschuldig te zijn en verwijt zijn opvolger Sooronbaj Zjeenbekov dat die politiek met hem wil afrekenen. Zjeenbekov diende onder Atambajev als premier en won met hulp van zijn voorganger de presidentsverkiezingen in 2017. Eenmaal in functie ontsloeg Zjeenbekov getrouwen van Atambajev en beschuldigde de voormalig president van machtsmisbruik. In juni werd daarom zijn immuniteit afgenomen. Dat betekent dat hij nu kan worden vervolgd voor de corruptiebeschuldiging.

Donderdagavond gaf Atambajev zich over nadat de Kirgische politie voor de tweede dag zijn buitenverblijf omsingelde. De eerste poging hem te arresteren mislukte woensdag, omdat aanhangers zich om de woning hadden gepositioneerd en de politie op afstand hielden. Tijdens die schermutselingen werden meer dan veertig mensen gearresteerd en werd een militair doodgeschoten. Mogelijk wordt daarom de aanklacht tegen Atambajev uitgebreid met moord.

Donderdag bestormden aanhangers van de oud-president massaal het parlementsgebouw in Bisjkek. Meer dan duizend mensen werden gearresteerd.