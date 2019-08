Verzetsvrouw Loek Caspers (95) overleden

Verzetsvrouw Loek Caspers is donderdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op gezag van haar familie. Tijdens de Dodenherdenking van 2018 legde Caspers namens het verzet nog een krans bij het monument op de Dam.

Caspers sloot zich op haar negentiende aan bij het verzet op de Utrechtse Heuvelrug, waar ze op dat moment woonde. Ze werkte als koerier en smokkelde wapens, persoonsbewijzen en zenders voor het verzet en de geallieerden. Vanwege haar werk als kraamverzorgster mochten de Duitse bezetters haar fiets niet in beslag nemen, en zo kon Caspers tientallen kilometers per dag afleggen.

Hoewel ze zelf niet joods was, had Caspers in haar tienerjaren uiterlijke kenmerken die het deden lijken alsof ze dat wel was. Onder die dekmantel kon ze tijdens de oorlog meerdere joodse kinderen naar schuilplaatsen brengen.

Na de oorlog heeft Caspers voor verschillende aan het verzet verbonden organisaties bestuurlijk werk gedaan. Zo was ze secretaris van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland (NFR/VVN), tot die zichzelf in 2010 ophief. Tot en met de laatste editie van de Dag van het Verzet in 2016 bleef ze die bezoeken.

Nog één keertje kwamen ze vanuit heel het land samen in Doorn. NRC was in 2016 aanwezig bij de laatste Dag van het Verzet.