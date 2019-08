Vastgelopen warmteproject levert adviseurs miljoenen op

De provincie Zuid-Holland heeft vorig jaar 1,8 miljoen euro uitgegeven aan externe adviseurs in een – vooralsnog mislukte – poging om de stilgevallen aanleg van een warmteleiding van Rotterdam naar Leiden weer in beweging te krijgen. Dit jaar verwacht de provincie nog eens 2 miljoen aan externe inhuur kwijt te zijn.

Dat schreef Gedeputeerde Staten deze week aan de Provinciale Staten. Een maand geleden weigerde de provincie nog vragen van NRC te beantwoorden over de kosten van externe inhuur voor het vastgelopen project van het Warmtebedrijf Rotterdam. De provincie Zuid-Holland is aandeelhouder in dit Warmtebedrijf en heeft ook beloofd 65 miljoen euro te investeren in de aanleg van een leiding tussen Rotterdam en Leiden.

Het Warmtebedrijf is in 2006 opgericht om overtollige restwarmte uit de Rotterdamse havenindustrie te gebruiken voor stadsverwarming. Dat werd een financieel fiasco. De gemeente Rotterdam heeft al meer dan 200 miljoen euro erin gestoken en andere overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, investeerden ook tientallen miljoenen.

NRC reconstrueerde hoe het Warmtebedrijf sinds 2006 met publiek geld in de lucht wordt gehouden. Uit angst voor gezichtsverlies, door wensdenken en door het structureel onderschatten van risico’s zwalkte het echter van crisis naar crisis.

In 2017 bedacht Rotterdam met de provincie Zuid-Holland een derde reddingsplan. Het Warmtebedrijf zou een pijpleiding van 43 kilometer naar Leiden aanleggen om daar warmte te leveren aan energiebedrijf Nuon. Maar door ontbrekende vergunningen en ruzie over de financiering van het bedrijf tussen gemeente en provincie ligt de aanleg stil en is het project al minimaal 2 jaar vertraagd.

Omdat Rotterdam en Zuid-Holland in een geheime brief aan Nuon, een zogenoemde ‘letter of comfort’ – de volledige verantwoordelijkheid genomen hebben voor tijdige levering van warmte in Leiden, dreigen voor beide overheden aanvullende verliezen van tientallen miljoenen euro’s.

In een poging dit te voorkomen, huurt de provincie al bijna twee jaar lang „juridische, financiële en technische expertise” in. De 4 miljoen euro die de provincie hieraan verwacht uit te geven, gaat naar BarentsKrans en Nysingh (juridische advisering), Zanders, JBR en Catena (financiëlec advisering) en Jacobs (technische advisering).

Vooral BarentsKrans lijkt te profiteren van het project. De provincie liet eerder weten dat dit bedrijf zo'n 15 partners en advocaat-medewerkers heeft ingezet voor de zaak.

