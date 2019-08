Slechtnieuwsshow houdt aan bij Kraft Heinz

Het eind van de problemen bij Kraft Heinz lijkt nog lang niet in zicht. De Amerikaanse voedselproducent had na een afschrijving van ruim 15 miljard dollar in februari donderdag bij de halfjaarcijfers opnieuw slecht nieuws te melden. De winst halveerde, de nettowinst daalde met 20 procent en er moest weer 1,2 miljard dollar afgeschreven worden op een aantal merken. De beurskoers dook diep in het rood en zakte tot net iets boven de 26 dollar.

„De mate van neergang die we in de eerste helft van dit jaar hebben ondervonden moeten we op geen enkele manier accepteren in de toekomst”, zei Miguel Patricio, sinds vijf weken de topman bij het bedrijf. In de toekomst zal „de koers van ons bedrijf moeten veranderen”, zei Patricio, en zal Kraft Heinz andere strategische keuzes moeten maken. Volgens hem is een mentaliteitsverandering nodig.

„We hebben ons te veel op het heden gericht, en letterlijk op het blussen van brandjes: daar is een brandje, laten we het vuur doven”.

Concrete plannen of doelstellingen waren er echter niet. Wel houdt het bedrijf er ernstig rekening mee dat later meer afschrijvingen volgen.

Onzekerheid

De meest recente afschrijvingen bij Kraft Heinz waren vooral het gevolg van naar beneden bijgestelde verwachtingen voor de komende vijf jaar bij takken in de Verenigde Staten, Brazilië en Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ook de onzekerheid over de waardering van Kraft Heinz zelf heeft de waarde van het bedrijf met honderden miljoenen geschaad. De Amerikaanse toezichthouder op de beurs SEC doet nog onderzoek naar de boekhouding van het concern.

Kraft Heinz ontstond in 2015 na een fusie. Naast de sauzen van Heinz maakt het bedrijf onder meer kant-en-klaarmaaltijden, slagroom en roomkaas. De onderneming is ook eigenaar van een aantal Nederlandse merken, waaronder Honig, Brinta en hagelslagproducenten Venz en De Ruijter. Investeerders vragen zich af of de merken nog wel aansluiten bij de smaak van de moderne consument.