Schutter El Paso bekent dat hij specifiek op Mexicanen richtte

De schutter achter het bloedbad vorige week in El Paso, Texas, heeft bekend dat hij specifiek mensen van Mexicaanse komaf wilde doden. Dat meldt het Amerikaanse The Washington Post vrijdag, dat verklaringen van een bij de zaak betrokken rechercheur heeft ingezien. Patrick Crusius maakte 22 slachtoffers.

Nog geen 24 uur nadat Crucius schietend de Walmart binnenliep, kwamen bij een schietpartij in de stad Dayton in Ohio negen mensen om het leven.

Niet lang na de schietpartij werd het voertuig van Crusius (21) staande gehouden. De man zou zelf uit zijn auto zijn gestapt en zei vrijwel direct tegen agenten dat hij degene was die 22 bezoekers van een vestiging van supermarktketen Walmart had doodgeschoten. Acht van zijn slachtoffers hadden, zo bleek later, een Mexicaans paspoort.

Crucius had volgens het persbureau ruim tien uur gereden om vanuit zijn woonplaats in de buurt van Dallas El Paso te bereiken. Die grensstad heeft een grote Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Een aantal uur voor zijn daad, verscheen op het extreemrechtse internetforum 8chan een racistisch manifest. De autoriteiten in El Paso gaan er vanuit dat Crucius de schrijver van dat document was.