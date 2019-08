Mijn man en ik rijden op de snelweg en halen een begrafenisauto in. Hoewel door de discrete gordijntjes niet is te zien of er een overledene vervoerd wordt, bekruipt me toch even een licht gevoel van verlies en verdriet. Het verbaast me dan ook dat mijn man in een schaterlach uitbarst. Hij vraagt: „Zag je het nummerbord?!” Ik kijk nog even om en zie tussen twee cijfers de lettercombinatie TZT staan.

