Zelfs in Tims tent slaagt Rob Jetten erin niets te zeggen

Het is dan wel zomerreces in Den Haag, maar ook dan verschijnen er soms bekende politieke gezichten op televisie. Bij EenVandaag was het de beurt aan SP-voorzitter Ron Meyer om de oranje ZomerKever te besturen. In de Limburgse mijnstreek bezoekt hij onder meer het oude stadion van Roda JC en haalt hij herinneringen op bij zijn geliefde voetbalclub. Net als de SP heeft ook de club uit Kerkrade betere tijden gekend.

Meyer, die in december afscheid neemt van zijn functie, reflecteert op zijn voorzitterschap. Na drie pijnlijke verkiezingsnederlagen op rij staan de socialisten er slecht voor. Maar van zelfkritiek is geen sprake. Van het fel bekritiseerde Hans Brusselmans-spotje, waarmee de SP de Europese verkiezingen inging, heeft hij „geen spijt”, want „je moet leren van de dingen die je doet”. De SP mag wel vaker de randen opzoeken, vindt Meyer. Aparte les die hij uit de nul behaalde zetels in het Europees Parlement trekt.

In Tims ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren ontvangt gastheer Tim den Besten D66-fractievoorzitter Rob Jetten, ‘voor een gesprek met een lach en een traan’. Dat was meteen ook de uitdaging, want Jetten is niet bepaald de meest spontane en spannende politicus die op het Binnenhof rondloopt.

Dat blijkt ook gauw. Op de vraag hoe het nou is om Rob Jetten te zijn is het antwoord, nou ja, dat het een ontdekkingstocht is naar hoe het is om Rob Jetten te zijn. Den Besten kan het uiteraard niet laten om het beroemde fragment ter sprake te brengen waarin een voorgeprogrammeerde Jetten drie maal exact hetzelfde antwoord geeft op evenzoveel vragen van RTL-verslaggever Frits Wester. Het leverde de D66-voorman de bijnaam ‘Robot Jetten’ op. Hij kan er nu wel om lachen; enige zelfspot is wel vereist in de politiek, aldus Jetten.

Persoonlijker wordt het wanneer Den Besten vraagt naar de coming-out van Jetten („we zijn niet alleen even oud maar ook even gay”). Zo durfde Den Besten zelf het woord ‘homo’ niet te gebruiken en vertelde hij zijn vader maar dat hij „niet met een meisje zou thuiskomen”. Herkenbaar, zegt Jetten, en hij ziet nog altijd hoe ‘homo’ massaal als scheldwoord gebruikt wordt, en je daar onbewust een ongemakkelijk gevoel aan overhoudt.

(Hoe urgent het onderwerp nog altijd is bewijst de homofobe rapper Lange Frans, die onlangs op Instagram een afbeelding deelde waarin gesuggereerd wordt dat de lhbt-beweging een vehikel is om pedofilie te normaliseren. Maar dat terzijde.)

Tim's Tent: Rob Jetten Samen met Tim kijkt Rob Jetten terug op zijn eerste maanden als fractievoorzitter, inclusief het Robot Jetten-incident. Wat vond hij daar zelf van? Kijk de hele aflevering van 'Tims ^tent: maar dan in een bungalow met sterren' op NPO Start: bit.ly/TT-rob Geplaatst door VPRO op Maandag 5 augustus 2019

.

Maar verder blijft het bij nietszeggende uitspraken van Jetten, zoals bij de vraag welk advies hij zou meegeven als Den Besten de politiek in zou gaan. Het antwoord van Jetten? „Geniet er een beetje van.” Den Besten: „Jezus, nee. Nee, dat doen we opnieuw.” Of over hoe Jetten zijn zingeving vindt: „Voor mij is dat eigenlijk gewoon met vrienden lekker eten en borrelen […] het moment om met elkaar over dingen in het leven te praten.”

Is Jetten niet bang dat hij te vroeg gepiekt heeft? „Ik probeer ervan te genieten”, antwoordt Jetten (alweer). „Dus je gaat premier worden?” „Ik zeg altijd: het is tijd voor de eerste vrouwelijke premier van Nederland, maar we hebben ook nog geen eerste open homoseksuele premier. Dus wie weet.”

Die homoseksuele premier zal er ooit wel komen, maar de kans dat Jetten het wordt is net zo groot als de kans op een socialistische omwenteling.

Correctie (9 augustus 2019): De op Frans Timmermans geënte hoofdpersoon van het campagnefilmpje van de SP heette Hans Brusselmans, niet Herman Brusselmans, zoals hier eerder stond.