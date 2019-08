Ryanair begint rechtszaak tegen oud-directeur

Ryanair sleept operationeel directeur Peter Bellew voor de rechter. Die maakte vorige maand bekend dat hij eind dit jaar de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij verlaat en operationeel directeur wordt bij EasyJet. Volgens Ryanair staat er een clausule in Bellews arbeidscontract die hem verbiedt om bij een concurrent aan de slag te gaan. Bellew werkte tien jaar bij Ryanair tot hij in 2014 vertrok en topman werd bij Malaysia Airlines. Die vliegmaatschappij probeerde destijds te herstellen van de ramp met het verdwenen toestel van vlucht MH370 en de ramp met de neergeschoten vlucht MH17. In 2017 keerde Bellew weer terug naar Ryanair. Deze luchtvaartmaatschappij drijft op lage personeelskosten, wat al jaren leidt tot stakingen van piloten, stewards en stewardessen en de bijbehorende imagoschade. De stakingen zijn volgens Ryanair ook een reden voor teleurstellende kwartaalcijfers. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 augustus 2019