Lichaam Nederlandse jongen (14) gevonden in ravijn Noord-Spanje

Een veertienjarige Nederlandse jongen is om het leven gekomen in Spanje. Zijn lichaam werd vrijdagochtend na een zoektocht gevonden in een ravijn in de buurt van Espot, een dorpje bij de grens met Frankrijk. Dat meldt het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag.

De jongen was met zijn ouders op vakantie in de omgeving van Espot, dat in de Spaanse Pyreneeën ligt. Toen het echtpaar na een bergtocht terugkwam op de camping, konden ze hun zoon niet vinden. Brandweer- en politie-eenheden zijn direct een zoektocht gestart die tot 04.00 uur doorging. In de ochtend is verder gezocht met een helikopter. Daarmee is het lichaam van de jongen gevonden. Het lag volgens het Catalaanse ministerie in een „zeer moeilijk toegankelijk gebied”.

Voor het gezin is slachtofferhulp ingeschakeld.