En het milieu dan?

De auteur van het artikel Gebruik landbouw in geopolitiek , (6/8) zet zich via stichting Stimuland in voor een vitaal platteland, lees ik. Om zich daarvoor in te zetten zou wat mij betreft haar focus moeten liggen op verbetering van ons ecosysteem en vermindering van de intensieve agrarische activiteiten (en het omlaag brengen van stikstof en CO 2 -uitstoot).

Het klopt dat Europa – en Nederland in het bijzonder – supersterk is op het gebied van landbouw, maar dat is in de afgelopen decennia zeer ten koste gegaan van de leefomgeving in ons dichtbevolkte land en ook van het klimaat. Datzelfde klimaat lijkt catastrofaal uit te pakken voor voedselproductie in het Midden-Oosten en India. In haar stuk maakt de auteur Ingrid Jansen vergroening van het Europese landbouwbeleid ondergeschikt aan het wereldvoedselprobleem (waarbij door verandering van het consumptiepatroon mondiaal meer mensen vlees gaan eten). Als wij, Nederlanders en Europeanen, met onze hoog aangeschreven agri-business via geopolitiek het wereldvoedselprobleem willen helpen oplossen dan zullen wij dat op milieuvriendelijke wijze moeten doen, dicht bij de bron waar dit het meest speelt en waar meestal veel meer ruimte is.