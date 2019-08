Gevaarlijk gebied

Het strikte uitgaansverbod dat sinds maandag van kracht is in de Indiase deelstaat Kashmir, zou deze vrijdag tijdelijk worden versoepeld. Dit in verband met het vrijdagmiddaggebed. De regering van Narendra Modi schafte het zelfbestuur in de overwegend islamitische Indiase deelstaat af, en stuurde duizenden extra militairen om de orde te handhaven. Door dit besluit loopt de spanning op met Pakistan, dat de Indiase soevereiniteit over dit gebied betwist.

De Nederlandse regering heeft een negatief reisadvies gegeven. „De grens tussen India en Pakistan is op sommige plekken niet gemarkeerd. Bijvoorbeeld in de Thar-woestijn en andere delen van Rajasthan en Gujarat. Het benaderen en zeker het illegaal overgaan van deze grens, kan tot levensgevaarlijke situaties leiden.” (NRC)