Huawei lanceert eigen besturingssysteem

Telecombedrijf Huawei heeft een eigen besturingssysteem gelanceerd voor mobiele apparaten. Dat heeft topman Richard Yu vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Dit systeem HarmonyOS kan Android vervangen, mochten sancties ervoor zorgen dat het Chinese bedrijf toegang verliest tot het Amerikaanse systeem.

Huawei, de op een na grootste smartphone-ontwikkelaar van de wereld, zegt zaterdag de eerste telefoon te lanceren die gebruik maakt van het nieuwe besturingssysteem. Ook computers, tablets, televisies en andere apparaten kunnen op het systeem draaien.

Yu zei volgens persbureau AP op de conferentie dat zijn bedrijf in principe gewoon gebruik wil blijven maken van Android. Maar, op het moment dat Amerika Huawei de toegang ontzegt, kan het onmiddellijk over kan gaan op Harmony OS. Het besturingssysteem komt eerst in China op de markt en later ook in andere landen.

Spionage

De VS zetten Huawei een aantal maanden terug op een zwarte lijst, waardoor meerdere Amerikaanse bedrijven geen zaken meer konden doen met het Chinese telecombedrijf. Hierop kondigde Google aan niet meer met Huawei te zullen samenwerken. Een paar dagen later besloot Washington echter de restricties iets te verlichten en Amerikaanse bedrijven negentig dagen van samenwerking met Huawei te gunnen. Wat er gebeurt als die drie maanden voorbij zijn - wat nu bijna het geval is - is vooralsnog onduidelijk.

Volgens de Amerikaanse regering vormt Huawei een veiligheidsrisico. Het Chinese bedrijf zou nauwe banden met de Chinese staat hebben en het mogelijk maken dat gebruikers afgeluisterd worden.