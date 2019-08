Grote demonstratie om intrekken autonomie Kashmir

Zeker 10.000 mensen zijn vrijdag in Srinagar de straat opgegaan om te demonstreren tegen Delhi, dat eerder deze week een einde maakte aan de autonomie van Kashmir. Dat meldt Reuters. De Indiase politie heeft traangas tegen de demonstranten ingezet, zo melden ooggetuigen aan het persbureau.

Het protest vond plaats na het vrijdaggebed in de moskeeën en was de grootste demonstratie sinds het conflict in de regio vijf dagen geleden oplaaide, ondanks het verbod op samenscholing. Sindsdien zijn het internet en de telefoonverbindingen in Kashmir afgesloten en zijn meer dan vijfhonderd lokale politieke leiders en separatistenleiders opgepakt.

Met het intrekken van Kashmirs autonomie dreef de regering Modi maandag een decennia oud conflict op de spits. Waarom, en waarom nu?

De overwegend islamitische deelstaat, voormalig grondgebied van de Britten, is onderverdeeld in een Chinees, Indiaas en Pakistaans deel. Delhi probeert zijn grip op de regio echter te vergroten en heeft de speciale status die Kashmir geniet aan banden gelegd. Zo mochten voorheen alleen lokale inwoners onroerend goed bezitten en lokale overheidsbanen vervullen, maar hier werd door India deze week een eind aan gemaakt.

De afgelopen week stuurde India bovendien meer militairen naar de regio, die over het algemeen al geldt als een van de zwaarst gemilitariseerde zones ter wereld. Daarmee hoopt het land escalatie te voorkomen. Autoriteiten in de deelstaat vrezen echter dat de spanningen verder zullen oplopen.

Treinverbinding opgeschort

Volgens de premier van India Narendra Modi grijpt zijn regering in Kashmir in om investeringen in de deelstaat op te hogen en meer werkgelegenheid te creëren. Tegelijkertijd is het geen geheim dat de partij van Modi al langere tijd af wil van de speciale status van Kashmir, om het Indiaas deel volledig bij India te voegen.

Vrijdag werd ook bekend dat Pakistan de laatst overgebleven treinverbinding naar India heeft opgeschort om het conflict over Kashmir. Het gaat om een wekelijkse verbinding tussen de Pakistaanse stad Khokrapar en Monabao in India.