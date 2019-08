Filmende man met aanvalsgeweer opgepakt in Missouri

De politie van Springfield, Missouri heeft donderdagmiddag een man met kogelvrij vest en geladen aanvalsgeweer aangehouden bij een vestiging van Walmart. Dat meldt de politie van Springfield. De 20-jarige witte man bleef zichzelf volgens de politie filmen terwijl hij achter een winkelwagen in de Walmart liep. Hij droeg camouflagekleding, was zichtbaar gewapend en had honderd patronen bij zich.

Een manager van de winkel schakelde het brandalarm in, zodat klanten het filiaal zouden verlaten. De man liep via de nooduitgang naar buiten en werd daar onder schot gehouden door een brandweerman die op dat moment niet aan het werk was.

Het is niet duidelijk of de man kwaad in de zin had. De politie van Springfield doet onderzoek naar het incident. Volgens persbureau Reuters sprak de politie van een „enge en gevaarlijke situatie”. Tegen omroep CNN vertelde een politieagent dat de man „zeker de middelen had om mensen iets aan te doen”.

In de staat Missouri is het toegestaan om in het openbaar zichtbaar wapens te dragen zonder een vergunning op zak te hebben. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Personen die eerder zijn veroordeeld mogen bijvoorbeeld geen wapen bij zich dragen.

Discussie over wapenwetgeving

De Verenigde Staten zijn momenteel in de ban van schietpartijen. Zaterdag opende een man het vuur in een supermarkt van Walmart in de Texaanse stad El Paso. Daarbij vielen 22 doden en raakten 26 mensen gewond. Die schietpartij had volgens de autoriteiten een racistisch karakter. Enkele uren daarna kwamen negen mensen om het leven bij een schietpartij in Dayton in de staat Ohio.

Kort voor de aanslag in El Paso deelde de vermoedelijke schutter een racistisch manifest op het extreemrechtse internetforum 8chan. Daarin sprak hij onder meer steun uit voor de schutter in Christchurch. Die filmde zichzelf in maart terwijl hij 51 mensen doodde in moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad.

Die schietpartijen leidden opnieuw tot discussie over de wapenwetgeving in de Verenigde Staten. De Republikeinse leider Mitch McConnell pleitte donderdag voor strengere wetgeving. Volgens McConnell is er „veel steun” voor uitgebreidere achtergrondcontroles bij het kopen van een vuurwapen, ook bij president Donald Trump.