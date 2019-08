Deze foto, waarop te zien is hoe de politie van de Amerikaanse stad Galveston (Texas) een zwarte arrestant wegvoerde, zorgde deze week voor veel ophef. Het beeld roept volgens veel mensen direct de associatie op met de slavernij in de Verenigde Staten of de behandeling en segregatie van de zwarte bevolking in het land in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De politiechef van Galveston heeft excuses aangeboden.