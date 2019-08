Competitievervalsing zolang spelers nog worden verhandeld

Nog voordat de voetbalcompetitie afgelopen weekend was begonnen, was de lol er voor een paar clubs er alweer een beetje vanaf. Voor PSV was de nederlaag een week eerder in de strijd tegen Ajax om de Cruijff Schaal (landskampioen tegen bekerwinnaar) nog wel te verteren: er stond ‘slechts’ sportieve eer op het spel. Maar de daaropvolgende uitschakeling door FC Basel in de race om een ticket voor de Champions League deed echt pijn. Sportief én financieel betekent dat een forse aderlating voor de club uit Eindhoven. Zelfs als PSV erin slaagt een plek in de Europese B-competitie te bemachtigen, de Europa League, dan nog vloeien er miljoenen euro’s minder in de clubkas. Geld dat hard nodig is om de strijd aan te gaan met het steeds kapitaalkrachtiger Ajax.

Het gebeurt niet vaak dat alle (dertien) kenners die door het tijdschrift Voetbal International wordt gevraagd hun favoriet voor de landstitel te noemen, dezelfde club (Ajax) bovenaan hun lijstje hebben staan. Verrassend is dat niet, want Ajax is landskampioen, won de KNVB-beker en stond op de drempel van de Champions-Leaguefinale.

Dat wil niet zeggen dat Ajax al bij voorbaat kampioen is. Want elk voordeel heeft zijn nadeel. Als een Nederlandse club buitengewoon presteert, en dat gebeurde vorig seizoen door Bayern München, Real Madrid en Juventus uit te schakelen, dan kloppen diezelfde clubs aan de deur om de beste spelers weg te kopen. Frenkie de Jong debuteerde intussen bij Barcelona en Matthijs de Ligt bij Juventus, de transfer van Donny van de Beek naar Real lijkt een kwestie van tijd en Hakim Ziyech, de creatieve middenvelder die Ajax graag wil houden, wordt in één adem genoemd met Bayern München. Leuk voor de penningmeester en die spelers, maar op belangrijke fronten is het elftal verzwakt.

In de meeste Europese competities mogen voetballers tot 2 september van club veranderen. Uit een analyse van NRC bleek onlangs dat ruim eenderde van alle voetballers die door Nederlandse clubs worden verkocht of verhuurd pas na het begin van de competitie van werkgever veranderen. Met name trainers en clubs zijn niet blij met deze vorm van competitievervalsing, vooral bij clubs die in juli en augustus al voorrondes spelen van belangrijke Europese toernooien terwijl de selecties nog niet helemaal rond zijn en er nog belangrijke spelers kunnen vertrekken. In het buitenland is dat niet anders, maar het zijn de grote internationale clubs die daar het minst onder lijden.

Op Europees niveau begon Ajax afgelopen week weer van voor af aan. Tot een paar jaar geleden was de landskampioen verzekerd van een plek in de Champions League, maar door povere prestaties van Nederlandse clubs op Europees niveau moeten er eerst voorronden worden gespeeld. PSV strandde daar dus vorige week, Ajax moet eerst het Griekse PAOK uitschakelen om naar de volgende (en laatste) voorronde door te gaan. En als Ajax ook die overleeft, verschaft het zich een plaats in de groepsfase van de Champions League.

Waarschijnlijk gaat de landskampioen van 2020 weer automatisch naar de Champions League, maar helaas dreigt het op langere termijn weer de andere kant op te gaan: de UEFA heeft plannen de grote Europese clubs meer macht te geven, waardoor een uitschieter zoals die van Ajax in de Champions League nog zeldzamer wordt. Simpelweg omdat het dan bijna onmogelijk zal zijn dat toernooi nog te bereiken. Een bewijs temeer dat het in het voetbal vooral om geld draait en fair play op de tweede plaats komt.