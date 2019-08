Chinese tieners bouwden ‘s nachts Amazon-apparatuur

Honderden Chinese tieners hebben in de nachtelijke uren apparatuur gebouwd voor Alexa, de spraakassistent van techreus Amazon. Dat heeft The Guardian donderdag onthuld op basis van documenten die gelekt zijn naar de Amerikaanse ngo China Labor Watch. Volgens de Chinese wet mogen kinderen buiten kantooruren en ‘s nachts geen arbeid uitvoeren.

Het gaat om kinderen tussen de zestien en achttien jaar oud die werkten in fabrieken van het Taiwanese Foxconn, dat apparatuur voor Amazon bouwt. Uit de documenten in handen van The Guardian blijkt dat de fabrikant zich gedwongen voelt kinderen aan het werk te zetten omdat het moeite heeft genoeg arbeidskrachten aan te trekken. Ook zouden de kinderen móeten overwerken om de productiedoelen te kunnen halen.

Foxconn geeft tegenover The Guardian toe dat Chinese „stagiairs” buiten kantooruren en ’s nachts hebben gewerkt. Volgens het bedrijf zijn de praktijken het resultaat van „lakse lokale managementteams” en wordt het toezicht verhoogd om herhaling te voorkomen.

2,10 per uur

Foxconn benadrukt dat de tieners wel een vergoeding ontvingen voor hun nachtelijke werk. Volgens de bedrijfsdocumenten is het basisinkomen van de kinderen 10,78 yuan (1,27 euro) per uur en krijgen zij maximaal 16,53 yuan (2,10 euro) per uur als zij overwerken. Daarnaast ontvangen de scholen waar de kinderen worden gerekruteerd 500 yuan (63 euro) per maand per leerling.

Momenteel zouden zo’n duizend tieners in dienst zijn bij Foxconn. Volgens de documenten was het bedrijf voornemens nog honderden te rekruteren. Amazon zegt tegenover The Guardian dat het een onderzoek heeft ingesteld en Foxconn zal aanspreken als er „overtredingen worden geconstateerd”.