China waarschuwt voor extreem weer vanwege tyfoon Lekima

Het weerbureau van China heeft de zwaarste waarschuwing afgegeven voor de kustgebieden van de provincie Zhejiang vanwege de naderende tyfoon Lekima. Dat meldt persbureau AP vrijdag. Verwacht wordt dat de regio te maken krijgt met hevige neerslag en windstoten tot meer dan 200 kilometer per uur voor de storm zaterdagochtend lokale tijd aan land komt. Hierna zal de storm afzwakken.

De code rood betekent dat het openbaar vervoer en de scheep- en luchtvaart moeten worden stilgelegd en dat autoriteiten zich moeten opmaken voor grootschalige evacuaties. In de afgelopen uren zijn uit voorzorg al tweehonderd toeristen geëvacueerd van het eiland Beji, voor de kust van Zhejiang.

Ook wordt verwacht dat het water in de Yangtze-rivier, de langste rivier van Azië, tot alarmerende hoogten zal stijgen door de te verwachten neerslag. Het Chinese ministerie van Watermanagement bewaakt de oevers en dijken uit angst voor overstromingen.

Tyfoon Lekima is de afgelopen dagen krachtiger geworden terwijl die over de Stille Oceaan trok. Vrijdag raast de storm langs Taiwan, waar ook veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. In het noorden van het land zijn kantoren en scholen gesloten vanwege het te verwachten noodweer.