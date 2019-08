Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar Jammu en Kasjmir

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers niet naar de Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir te gaan. Dat negatieve reisadvies voor de regio is donderdagavond laat aangescherpt vanwege de gewelddadige strijd tussen opstandelingen en de Indiase overheid. Die resulteert onder andere in militaire acties en politieoptreden. Daarnaast adviseert de Nederlandse regering reizigers om het hele grensgebied tussen India en Pakistan te mijden.

In Kasjmir is het onrustig doordat India begin deze week een einde heeft gemaakt aan de autonomie van de regio. Volgens persbureau AP heeft India tienduizenden militairen en politiemensen ingezet, checkpoints opgezet, en rollen prikkeldraad in de straten gelegd. Duizenden burgers moeten binnen blijven, internet en telefoon zijn afgesloten. Vier- tot vijfhonderd mensen zijn in de voorbije dagen aangehouden.

Lees meer over de toedracht van de onrust: Escalatie dreigt na intrekken autonomie Kashmir

Aanslagen op overheidsgebouwen

Met name in en rond de Kasjmir-vallei is het onveilig, waarschuwt Buitenlandse Zaken. Dat komt door de aanwezigheid van opstandelingen die aanslagen plegen op overheidsgebouwen. In die zogenoemde rode gebieden (delen aangemerkt als ‘Niet reizen’) kan de ambassade in geval van nood alleen beperkt hulp bieden.

Het is wel mogelijk om veilig naar de steden Jammu of Srinagar te vliegen. Ook kunnen reizigers tussen die steden reizen via de nationale hoofdweg. Wel wordt ontraden die steden te bezoeken zolang dat niet noodzakelijk is.