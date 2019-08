Britse economie krimpt voor het eerst sinds 2012

De Britse economie is voor het eerst sinds 2012 gekrompen. Haar omvang nam af met 0,2 procent tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

De krimp is volgens het bureau het gevolg van de Brexit. Onduidelijkheid over de geplande uittreding uit de Europese Unie maakt dat bedrijven minder investeren. Hun investeringen lopen dan ook terug sinds de Britten in juni 2016 voor de Brexit stemden. Het afgelopen kwartaal heeft die afname doorgezet.

Een andere oorzaak van de krimp is dat Britse bedrijven zijn gestopt met hamsteren, aldus het bureau. Uit vrees voor een No Deal-Brexit legde veel bedrijven grote voorraden aan vóór maart van dit jaar, wat leidde tot een economische groei van 0,5 procent in het eerste kwartaal. Toen de Brexit werd uitgesteld, stopten bedrijven met hamsteren, waardoor de groei afnam.

Kans op recessie

De nationale bank van Engeland voorspelde vorige week dat er een kans van één op drie is dat het Verenigd Koninkrijk in een recessie terechtkomt begin 2020, ook als de Brexit soepel verloopt. De huidige premier Boris Johnson heeft meermaals duidelijk gemaakt een No Deal-Brexit niet te schuwen.

De Brexit stond gepland voor 29 maart, maar werd uitgesteld tot eind oktober 2019 nadat het Britse parlement de deal afwees die toenmalig premier Theresa May had onderhandeld met de Europese Unie.