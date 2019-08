Advocaat wil dat OM katholieke kerk toch gaat vervolgen

Advocaat Jan Boone doet via een artikel 12-procedure een nieuwe poging om de Rooms-Katholieke Kerk te laten vervolgen. Volgens Boone is de Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft politie en justitie te belemmeren bij het onderzoeken of vervolgen van het seksueel misbruik in de Kerk. Boone voert de procedure namens Theo Bruyns (75). Hij werd als tiener door twee paters misbruikt op een seminarie in Helmond.

In januari deed Boone al aangifte tegen de kerk, maar het Openbaar Ministerie (OM) besloot toen om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft volgens het OM inderdaad „een stelsel heeft ontwikkeld dat gericht was op het strikt vertrouwelijk afdoen van seksueel misbruik van minderjarigen” waarbij „een bescheiden rol” was weggelegd justitie en politie. Maar, zo schrijft het OM: „het niet op de meeste royale wijze” inschakelen van justitie of politie bij seksueel misbruik „is nog wat anders dan het nastreven van tegenwerking van deze ambtenaren.”

„Die argumentatie deugt niet”, zegt advocaat Boone. De frase „niet royaal” is volgens hem „juridisch niet te duiden”. „Je werkt wel mee, of je werkt niet mee. Niet royaal meewerken is gewoon niet meewerken. Dat staat ook in het klaagschrift.”

Donderdag heeft Boone zijn beklag opgestuurd naar het gerechtshof in Arnhem, dat zal beoordelen of de Room-Katholieke Kerk alsnog moet worden vervolgd. Wordt de klacht afgewezen, dan eindigt het verhaal voor Boone en Bruyns. „Je kan na de beslissing van dit hof nergens in beroep”, zegt Boone gefrustreerd.