Monica Lewinsky is er bovenop gekomen - en hoe

Hoeveel krediet heeft een oorlogsveteraan? Of specifieker gesteld: een oorlogsveteraan én drager van de Militaire Willems-Orde? Naar aanleiding van zijn dertigjarige jubileum bij Defensie kreeg Marco Kroon bezoek van de ZomerKever van EenVandaag. Tegen verslaggever Erik van Prooijen laat Kroon er geen misverstand over bestaan: als hij de hoogste militaire onderscheiding vandaag kreeg aangeboden, dan zou hij die hebben geweigerd.

Sinds 2008, toen hij de Willems-Orde ontving, kwam Kroon meerdere keren in opspraak. Alle aandacht heeft „veel ellende” gebracht, vertelt de omstreden militair. Hij ligt er niet meer wakker van maar het doet wel pijn, „na alles wat je hebt opgeofferd en geïncasseerd”.

In de ZomerKever (Kroon: „bijzonder karretje”) vindt een openhartig gesprek plaats over zijn vader, die ook in dienst wilde maar werd afgekeurd. De doorgaans stugge Kroon houdt het niet droog als hij zijn waardering uitspreekt voor zijn vader, omdat hij „wel de vader heeft kunnen zijn die ik had willen zijn voor mijn kinderen, alleen: ik was er nooit”. Wat dat betreft is een beroepsmilitair niet te benijden.

Over nijd gesproken: woensdag was de slotaflevering van de zesdelige documentaire The Clinton Affair. In het laatste deel komen het onderzoeksrapport naar het schandaal en de afzettingsprocedure aan bod. Op zich geen verrassende aflevering, al is het trouwens opvallend hoeveel betrokkenen van toen nu een invloedrijke positie bekleden in Washington. Brett Kavanaugh bijvoorbeeld, die destijds met een groep advocaten Clinton ten val wilde brengen. Kavanaugh werd vorig jaar zelf beschuldigd van seksueel ongepast gedrag, vlak nadat hij door Trump werd voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof.

Wat ook opvalt is hoe gedateerd de Clinton-periode nu overkomt. De beelden van het vrijgegeven onderzoeksrapport dat via een trage inbelverbinding gedownload moest worden komen lachwekkend over, net als de preutse nieuwslezer die zijn collega waarschuwt de pornografische details niet meteen voor te lezen, want „we hebben wellicht jeugdige kijkers”.

Confronterend is natuurlijk hoe seksistisch en hypocriet de ‘progressieve’ jaren negentig waren, en je vraagt je tijdens het kijken steeds af hoe het allemaal zou zijn afgelopen als het schandaal in het #MeToo-tijdperk had plaatsgevonden.

Wat ronduit tenenkrommend is om terug te zien is de schandalige wijze waarop Lewinsky destijds werd neergezet door de Amerikaanse media. Presentator Bill Maher die vond dat „juist zij haar excuses moet aanbieden aan Amerika”, omdat zij Clinton zou hebben afgeperst; komiek Jay Leno die een boekje vasthield met de titel The Slut in the Hat, naar het beroemde kinderboek van Dr. Seuss. En zo waren er talloze flauwe seksgrappen en persiflages waarmee Monica Lewinsky aan de schandpaal werd genageld. Hoe een jonge twintiger zonder enige macht of noemenswaardige steun dit allemaal heeft kunnen incasseren is onvoorstelbaar.

Maar één ding wordt in deze laatste aflevering wel duidelijk: ze heeft niet alleen geïncasseerd, ze is er bovenop gekomen – en hoe. Lewinsky, die een sterke, levenslustige indruk maakt, komt in de documentaire ook veel intelligenter naar voren dan de karikaturale bimbo die jarenlang van haar werd gemaakt. Ze intrigeert, ja inspireert. „Gekscherend zei ik dat sommigen me wellicht alleen kenden van rapnummers”, zegt ze met veel zelfspot tijdens een TED-talk. „In bijna veertig rapnummers.” Haar boodschap naar slachtoffers van publieke vernedering: je kunt het overleven. Lewinsky is daar het levende voorbeeld van.