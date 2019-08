VN: Situatie Kashmir verergering van een patroon

De Verenigde Naties maken zich zorgen om de situatie in Indiaas Kashmir, dat begin deze week de autonomie verloor. In de regio lopen spanningen op, zo zijn volgens lokale berichten honderden mensen gearresteerd. India pareert intussen de internationale kritiek op het besluit: het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Kashmir donderdag een „interne aangelegenheid”.

„We zien daar nu de verdere ontwikkeling van een patroon dat al een tijd merkbaar was in de regio”, stelde de woordvoerder. Zo meldden onderzoekers in juli al in een rapport dat communicatiemiddelen beperkt werden en dat Indiase veiligheidstroepen hardhandig optraden tegen bijeenkomsten van inwoners of politieke dissidenten. Inmiddels zijn de communicatielijnen helemaal afgesloten.

Sinds maandag zouden vier- tot vijfhonderd arrestaties zijn gepleegd, melden mensenrechtenorganisaties en activisten aan lokale media. Het zou zelfs gaan om driehonderd prominente politici, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De arrestanten zijn aangehouden in grote steden van de regio. In de stad Srinagar werd woensdagavond een wijk volledig afgesloten en mochten mensen niet naar buiten. In meerdere plaatsen in de regio kwam het de afgelopen dagen tot confrontaties en schermutselingen, waarbij de Indiase veiligheidstroepen en politieagenten met stenen werden bekogeld. Persbureau AP schrijft donderdag dat honderden arbeidsmigranten uit omringende deelstaten nu Kashmir proberen te verlaten. Dat gebeurt vaker in de regio, als zich spanningen voordoen.

Lees ook: Waarom werd de aparte status van het Indiase Kashmir deze week ingetrokken, en waarom nu?

‘Geen informatie’

Het besluit van het Indiase parlement maandag om de autonomie van de provincie Jammu en Kashmir in te perken heeft tot veel boosheid geleid. De VN vrezen dat de staat harder en tegen meer mensen („ook personen die vreedzaam samenkomen”) zal optreden. Door de aanwezigheid van de vele soldaten en de aan politiek activisten en verkozen politici opgelegde huisarresten, kunnen Kashmiri’s „niet meer veilig deelnemen aan het democratisch proces en hun mening geven over deze nieuwe ontwikkelingen”. Behalve dat de inwoners van het Indiase deel van Kashmir nu bijna geen toegang hebben tot communicatiemiddelen, baart het de commissie „ook grote zorgen dat geen informatie uit Kashmir de buitenwereld bereikt”, zei de woordvoerder woensdag.

Woensdag maakte premier Imran Khan van Pakistan - dat net als India en China ook aanspraak maakt op integraal Kashmir - bekend dat de diplomatieke banden en handel met buurland India zijn opgeschort. Hij wil dat de VN-Veiligheidsraad zich over de kwestie buigt.