Uber creëert eenmalig belastingvoordeel van miljarden in Nederland

Taxibedrijf Uber heeft het intellectueel eigendom van het merk van Bermuda naar Nederland verhuisd vanwege de gunstige Nederlandse belastingregels. Dat levert het bedrijf een potentiële eenmalige aftrekpost op van ongeveer zes miljard dollar (5,4 miljard euro). Dat blijkt uit een deponering van Uber bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Financieel persbureau Bloomberg maakte donderdag als eerste melding van het door Uber gecreëerde fiscale handigheid. Omdat Uber nog nooit winst heeft gemaakt, heeft het vooralsnog niks aan de aftrekpost. In mei maakte het bedrijf zijn beursdebuut. Voorafgaand aan de beursgang stelde Uber al een belastingaftrek in het vooruitzicht te hebben vanwege gunstige belastingregelingen in meerdere landen.

Bermuda

Het hoofdkantoor van Uber Technologies, een belangrijk onderdeel van het Uberconcern, is sinds 2013 in Amsterdam gevestigd. Nederland voert een voor bedrijven relatief gunstig beleid op het gebied van bijvoorbeeld merkrechten en royalty’s.

In maart haalde het Amerikaanse bedrijf het intellectuele eigendomsrecht al weg bij een firma in Bermuda, waar geen belasting hoeft te worden te betaald. Die rechten worden nu ondergebracht in Nederland. Met die constructie creëert Uber een eenmalige toekomstige miljardenaftrekpost, mocht er ooit winst worden gemaakt. Door uit Bermuda weg te gaan, is een structureel belastingvoordeel wel van tafel. Voor welke onderdelen van Uber deze nieuwe constructie precies geldt, is niet duidelijk.

De stap van Uber komt op een pikant moment voor het Nederlands kabinet. Dat zit in de maag met het internationale imago van Nederland als ‘belastingparadijs’. In het regeerakkoord waren al maatregelen aangekondigd. Zo wil het kabinet in de toekomst vooral bedrijven naar Nederland halen die hier ook echt activiteiten ontplooien.

Volgens Uber komt het met de ‘verhuizing’ van het intellectueel eigendomsrecht uit belastingparadijs Bermuda tegemoet aan nieuwe regels waaraan de OESO (de organisatie van rijke industrielanden) werkt, omdat belasting niet langer wordt doorgesluisd naar belastingparadijzen.

Het bedrijf draaide volgens Bloomberg de afgelopen drie jaar meer dan tien miljard dollar verlies. Uit donderdag gepubliceerde cijfers blijkt dat Uber het afgelopen kwartaal met 5,2 miljard dollar verlies te kampen kreeg - het grootste verlies sinds het bedrijf in 2017 inzage gaf in de financiële resultaten. Het recordverlies afgelopen kwartaal heeft onder meer met de beursgang te maken.