Twee arrestaties om verdenking mensenhandel Ter Apel

De marechaussee heeft woensdagochtend bij Ter Apel twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel, zo is donderdag bekendgemaakt. Het gaat om twee verdachten uit Moldavië die in een busje tien mensen vervoerden.

De passagiers hadden eveneens de Moldavische nationaliteit. Het gaat om twee mannen, drie vrouwen en vijf kinderen. De mannen die de groep mogelijk probeerden te smokkelen, zijn 38 en 41 jaar oud.

De marechaussee controleerde het busje met daarin de Moldaviërs tijdens een routinecontrole. Tijdens de controle bleek dat de tien geen geldige reispapieren bij zich hadden. De bestuurder en bijrijder werden daarop aangehouden op verdenking van mensensmokkel, vrijdag moeten zij voor de rechter-commissaris verschijnen. De tien passagiers hebben inmiddels asiel aangevraagd.

De marechasseu kon niet zeggen of de groep onderweg was naar het asielcomplex in Ter Apel, waar onder andere een aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd. De marechasseu en het Openbaar Ministerie doen verder onderzoek in de zaak.