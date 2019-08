Salvini kiest voor crisis en vraagt om verkiezingen Italië

Italië stevent af op een ernstige politieke crisis nu vice-premier Salvini, de sterke man in het kabinet, donderdag heeft gezegd geen toekomst meer te zien in de coalitie met de Vijfsterrenbeweging. Volgens hem zouden er snel nieuwe verkiezingen moeten komen. Hij verwacht daarbij een grote overwinning te behalen.

Aan het einde van een chaotische dag met veel politiek overleg gaf Salvini een korte verklaring af. Hij legde daarin uit wat hij in zijn gesprek eerder op de dag met premier Conte had gezegd: „Laten we meteen naar het parlement gaan om er akte van te nemen dat er geen meerderheid is, zoals is gebleken uit de stemming over de hogesnelheidslijn, en snel het woord weer teruggeven aan de kiezers.’’

Wat er nu gebeurt, is nog onduidelijk. Italië is deze week begonnen aan de belangrijkste vakantieweek van het jaar, met Ferragosto (Maria Hemelvaart, op 15 augustus) als spil. Verwacht wordt dat de Vijfsterrenbeweging, nu de grootste partij in het parlement, zich zal verzetten tegen plannen voor nieuwe verkiezingen, omdat zij in de peilingen zwaar op verlies staan.

Belangrijke rol voor president

Veel zal afhangen van de opstelling van president Mattarella. Die kan besluiten om een eventueel ontslag van het kabinet te aanvaarden zonder dat daar een parlementaire stemming aan te pas komt. Waarschijnlijker is dat hij premier Conte, die voornamelijk een bemiddelaar is tussen de twee coalitiepartijen – Lega en de Vijfsterrenbeweging – zal vragen om het in het parlement aan te laten komen op een vertrouwensstemming. Ook als het kabinet niet het vertrouwen krijgt, kan Mattarella eerst nog laten onderzoeken of er een andere coalitie mogelijk zou zijn – na de verkiezingen van vorig jaar maart bleek dat onmogelijk.

Al maanden is er ruzie binnen de populistische coalitie die vorige zomer aan de macht kwam in Rome, op basis van een ‘regeercontract’. De partijen bleken het eens over de wenselijkheid van politieke vernieuwing, maar hadden grote inhoudelijke verschillen. De botsing kwam dinsdag tot een hoogtepunt bij een stemming in de senaat over de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon. De Lega-senatoren behoorden tot de meerderheid die een motie van de Vijfsterrenbeweging verwierpen om het kostbare project te schrappen en voorrang te geven aan investeringen in regionaal personenvervoer.

Hogesnelheidslijn omstreden

Onder de aanhangers van de Vijfsterrenbeweging in het noorden van het land is het verzet tegen de HSL al jarenlang misschien wel het belangrijkste programmapunt. In het zuiden lokte de partij kiezers met de belofte van betere sociale zekerheid, in het noorden was het verzet tegen grote infrastructurele werken de belangrijkste trekker. Na wat schaduwgevechten in de eerste maanden van de coalitie had de Lega dit voorjaar duidelijk gemaakt dat zij vóór deze HSL is. Die moet een aansluiting van het bestaande HSL-netwerk naar het buitenland bieden, en is volgens de Lega goed voor werkgelegenheid en de economische ontwikkeling. De Lega heeft grote aanhang onder ondernemers in het economisch sterke noorden van Italië.

Salvini doet het met zijn felle uithalen naar migranten en zijn slogan “Eerst de Italianen’ steeds beter in de peilingen. Hij heeft zijn coalitiegenoten steeds meer in de hoek gedrukt. De afgelopen maanden was duidelijk dat er pas een echte crisis zou komen als Salvini dat wil. Dat moment lijkt nu te zijn aangebroken.

Lees ook: Salvini deelt de lakens uit, ook in zijn zwembroek