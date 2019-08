Feyenoord wint overtuigend van Dinamo Tbilisi, AZ speelt gelijk

Feyenoord heeft de eerste wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi in de derde kwalificatieronde van de Europa League donderdag overtuigend gewonnen. In De Kuip was het elftal van trainer Jaap Stam met liefst 4-0 te sterk. Volgende week volgt de return in Georgië. Dinamo moet die wedstrijd voor straf in een leeg stadion spelen.

Luis Sinisterra maakte in de 44e minuut het openingsdoelpunt. De Colombiaan schoot de bal na een harde voorzet van Steven Berghuis hoog in het doel.

Tbilisi moest vanaf de 79e minuut verder met een man minder na een rode kaart voor invaller Akaki Shulaia. Feyenoord profiteerde optimaal en scoorde nog drie keer in de slotfase. Eerst werkte verdediger Davit Kobouri de bal na een vrije trap van Berghuis in zijn eigen doel. Daarna benutte Berghuis zelf een strafschop. Invaller Luciano Narsingh maakte het laatste doelpunt. Als Feyenoord de return tot een goed einde brengt, wacht in de play-offs het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva.

Winst PSV

Ook PSV heeft gewonnen en zich een goede uitgangspositie verschaft voor een plaats in de play-offs van de Europa League. Het werd 0-1 tegen het Noorse Haugesund in de derde voorronde (0-1). De return staat voor komende donderdag in het Philips-stadion op het programma.

PSV kwam in de openingsfase onder druk te staan. Benjamin Hansen, de Deense aanvoerder van de thuisploeg, was zelfs dicht bij de openingstreffer maar stuitte op doelman Jeroen Zoet. PSV claimde vergeefs een strafschop toen Mikkel Desler de bal op zijn eigen arm kopte. De Sloveense Matej Jug floot even later wel voor een penalty toen Douglas Bergqvist een schot van Gastón Pereiro op een arm kreeg. Steven Bergwijn ging in de 24e minuut achter de bal staan en maakte geen fout vanaf elf meter: 0-1.

Hirving Lozano moest op de bank beginnen en mocht na een uur invallen, als vervanger van Bruma. Hij kreeg al snel een gele kaart. Ook met Lozano op het speelveld bleef PSV verwijderd van het niveau dat het voor ogen heeft. Maar het uiteindelijke resultaat vergoedde veel. Als PSV volgende week voor eigen publiek overeind blijft tegen de huidige nummer acht van Noorwegen, dan wacht de club uit Eindhoven in de play-offs een dubbele ontmoeting met Austria Wien of Apollon Limassol om een plaats in de groepsfase van de Europa League.

AZ speelt gelijk

AZ heeft in de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gelijkgespeeld tegen het Oekraïense FC Marioepol. AZ deed zichzelf in Oekraïne met 0-0 tekort. De Alkmaarders domineerden de hele wedstrijd en lieten een aantal goede mogelijkheden onbenut. Vooral Myron Boadu had AZ aan een zege kunnen helpen. De spits zag een doelpunt worden afgekeurd wegens hands en later schoot hij nog net voorlangs.

De wedstrijd werd om veiligheidsredenen niet in het oostelijk gelegen Marioepol gespeeld, maar in het westelijker gelegen Odessa. De return in Alkmaar is volgende week donderdag om 20.30 uur. Verder speelt Feyenoord donderdag nog tegen Dinamo Tbilisi. (ANP)