Protesten bij bezoek Trump aan Dayton en El Paso

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag bezoeken gebracht aan slachtoffers van de dodelijke schietpartijen in Texas en Ohio. In beide staten werd hij opgewacht door demonstranten die hem ervan beschuldigden spanningen aan te wakkeren met zijn racistische en anti-immigratieretoriek, meldt Reuters.

Trump bezocht ziekenhuizen in Dayton in de staat Ohio en in El Paso, aan de grens met Mexico in Texas, en sprak met gewonden en hulpverleners. Bij schietpartijen in beide steden kwamen het afgelopen weekeinde in totaal 31 mensen om. Tientallen anderen raakten gewond.

Demonstranten in zowel El Paso als Dayton veroordeelden de komst van Trump, die zij verantwoordelijk houden voor een klimaat van toenemende haat tegenover minderheden. „Trump is een racist”, was een van hun leuzen. In El Paso reed de stoet van Trump langs betogers die borden omhoog hielden met de tekst ”Racist ga naar huis”.

De schutter in El Paso, die 22 mensen ombracht in een winkel van Walmart, publiceerde voor zijn aanval een anti-immigratiemanifest online. Maar Trump, die herhaaldelijk racistish getinte aanvallen doet op migranten tijdens zijn rallies en op Twitter, erkende geen enkele link. In plaats daarvan beweerde hij voor zijn vertrek naar Dayton vanuit Washington dat hij „mensen samenbrengt”.

Trump en zijn vrouw Melania beperkten hun bezoeken tot ziekenhuizen en lieten zich niet zien aan een breder publiek. Op Twitter schreef hij lovende woorden over de bezoeken, en klaagde hij over de verslaggeving ervan door de media. „De liefde, het respect en enthousiasme konden door iedereen worden gezien”, schreef hij.

Leaving El Paso for the White House. What GREAT people I met there and in Dayton, Ohio. The Fake News worked overtime trying to disparage me and the two trips, but it just didn’t work. The love, respect & enthusiasm were there for all to see. They have been through so much. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Maar hoewel Trump voor de camera’s de presidentiële rol probeerde te vervullen van vaderlijke trooster na een nationale tragedie, ging hij tussen de bedrijven door ongestoord verder met felle aanvallen op politieke rivalen, onder meer met bijtende tweets.

Hij ging rechtstreeks in op een toespraak van presidentskandidaat Joe Biden, die zei dat Trump niet in staat is het morele leiderschap te bieden dat van een president verwacht wordt. („Zooo saai!” schreef Trump.) Ook maakte hij ruzie met de Democratische burgemeester van Dayton, Nan Whaley.

‘Het laatste wat Dayton nodig heeft’

Whaley zei dat ze het eens was met het besluit van Trump om niet naar de plek te gaan waar de schietpartij had plaatsgevonden. „Veel mensen die daar bedrijven hebben, zijn niet geïnteresseerd in de aanwezigheid van de president”, zei ze. „Zijn woorden kunnen vaak veel verdeeldheid zaaien, en dat is het laatste wat we op dit moment nodig hebben in Dayton.”

Demonstranten in Dayton scandeerden „doe iets!”, een referentie aan het feit dat na elke grote schietpartij in de Verenigde Staten wordt gerouwd, maar er nooit maatregelen worden genomen tegen de ruime beschikbaarheid van oorlogswapens in de VS.

Trump, die eerder deze week het geweld weet aan mentale ziekte, niet aan wapenbezit, zag „geen politieke trek” in een verbod op aanvalswapens. Wel zegt hij iets te zien in achtergrondchecks van kopers van vuurwapens.