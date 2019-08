Politiebonden zien nieuw discriminatiemeldpunt niet zitten

De politiebonden zien het nut niet in van een onafhankelijk meldpunt voor agenten die geïntimideerd en gediscrimineerd worden door collega’s op het werk. De bonden vrezen dat een onafhankelijk meldpunt te ver van de organisatie afstaat.

Vorige week kondigde politiebaas Erik Akerboom in NRC aan dat er zo’n onafhankelijk meldpunt komt voor agenten die worden lastiggevallen door collega’s. Agenten die eerder niet de juist hulp kregen, kunnen er vanaf eind dit jaar terecht. Hun klachten worden onderzocht door het meldpunt, dat wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop.

De bekendmaking van het meldpunt volgde na stevige kritiek van voormalig politieadviseur Carel Boers. Volgens Boers, die de afgelopen jaren honderden toptalenten van de politie opleidde, greep de politietop niet in bij klachten over misstanden binnen de organisatie, zoals discriminatie en aanranding. Sterker: de hoogte baas zou consequent wegkijken. Uit onvrede stapte Boers na dertien jaar op.

Lees ook het interview met Carel Boers: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’

Geen meerwaarde

Een nieuw meldpunt heeft geen meerwaarde, volgens de bonden, omdat er al interne vertrouwenspersonen en verschillende loketten zijn waar agenten terecht kunnen. Er komen „zat” klachten binnen, zegt Jan Struijs van politiebond NPB. „Maar die klachten leiden vaak nergens toe.” Sommige klachten blijven liggen, anderen krijgen geen opvolging. Hans Schoones, politiebond ANPV: „Een nieuw meldpunt geeft geen garantie dat de klachten nu wel worden opgepakt en de problemen opgelost.”

Erwin Koenen van politiebond ACP ziet het nieuwe meldpunt weliswaar als een „eerste stap” in de goede richting, maar ook vooral als „symptoombestrijding”. De bonden vinden dat intimidatie op de werkvloer op eenheidsniveau of op teamniveau moeten worden opgepakt. Leidinggevenden moeten daarin voorop gaan. Zij moeten duidelijker grenzen stellen en ingrijpen bij bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen naar vrouwelijke agentes of discriminatie van collega’s. Struijs: „De cultuur op de werkvloer moet van binnenuit worden aangepakt, die moet weer veilig worden.”

Callcenter

De bonden vrezen dat een onafhankelijk meldpunt te ver afstaat van de organisatie, waardoor agenten minder snel bereid zijn hun verhaal te doen. Je wilt geen callcenterachtig meldpunt, zegt Schoones, waar de agent via een uitvraagprotocol benaderd wordt. „Deze collega’s hebben een ontzettend warme en empathische benadering nodig.”

De aankondiging van het nieuwe meldpunt is, volgens Schoones en Struijs, vooral „crisismanagement” en fungeert als een „bliksemafleider” voor alle kritiek. Schoones: „Als je bij commotie niets doet, krijg je wekenlang de ellende over je heen.” De kritiek ebt door de aankondiging van het nieuwe meldpunt een beetje weg, volgens de bonden.