Ontwikkeling

Zomervakantie. Volop tijd om met mijn zoon van dertien Netflix te bingen. De keus valt op Stranger Things, een sci-fi-horrorserie die zich afspeelt in een niet bestaand Amerikaans stadje in de jaren tachtig. Niemand heeft een mobieltje, de tv’s zijn logge kasten en kinderen spelen nog spelletjes met elkaar aan tafel. Uit een naburig geheimzinnig laboratorium ontsnapt een bloeddorstig monster. Langzaam wordt duidelijk dat het uit een andere werkelijkheid dan de onze komt en zijn slachtoffers daarheen ontvoert. Toevallig is het horrorwezen op foto vastgelegd. De fotograaf legt in zijn donkere kamer een fotovel in een bak met ontwikkelvloeistof. Langzaam verschijnt het beeld. Waarop mijn zoon uitroept: „Dat kán helemaal niet!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 augustus 2019