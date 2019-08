Nieuw schoolboek voor Russische kinderen: ‘verdedig het moederland’

„Je zal Rusland verdedigen en mogelijk voor haar sneuvelen.” Erg kindvriendelijk klinkt het niet, maar deze zin over militaire dienstplicht is afkomstig uit een nieuw Russisch schoolboek.

In het 121 pagina’s tellende werk wordt met kleurrijke illustraties uitgelegd wat het Russische burgerschap betekent. In het boek worden onder meer de eerste twee hoofdstukken van de Russische grondwet behandeld, waarin ook mensenrechten zijn vastgelegd.

Het boek is bedoeld voor kinderen van acht tot veertien jaar en geen verplicht onderdeel van het curriculum. Docenten kunnen het werk, De Russische grondwet in gedichten en tekeningen voor kinderen, komend schooljaar al gaan gebruiken, meldden het dagblad Izvestia en persbureau RIA Novosti woensdag.

Het boek gebruikt fabels om de rechtspraak toe te lichten: over een koekoek die de voogdij over haar jong verliest omdat ze haar ei in het nest van een ijsvogel heeft gelegd, en een vos die ten onrechte wordt beschuldigd van het doden van kippen.

Naast rechten bevat het boek veel burgerlijke plichten, zoals een gedicht over het betalen van belasting. Of de patriottische strofen over de militaire dienstplicht. „Wanneer het moederland jou nodig heeft, (...) dan sta je voor haar verdediging op, en neem je een geweer in de hand.” Om kinderen uit te leggen dat zij recht hebben om hun moedertaal te gebruiken, hebben de schrijvers een hedendaags voorbeeld. „Nu is er oorlog in Oekraïne, waar ook veel Russen zijn, maar ze verboden hun taal en ontstoken in oorlog en wraak.”

Experts van de Russische Federatieraad – het hogerhuis – en het landelijke juristenverbond IOER werkten mee aan het boek. „Het functioneren van de rechtsstaat is onmogelijk als jonge burgers niet bekend zijn met de wet”, stelt een bestuurder van het fonds Strategie van de Toekomst, dat het project meefinancierde. Besturen van zeker twee Russische regio’s hebben inmiddels positief gereageerd.