‘Netflix’ van de fitnessbranche wil de wereld veroveren

Vandaag rekken en strekken op de yogamat in het Rotterdamse Vroesenpark, morgen surfen in Scheveningen. En de dag daarna kickboksen in Berlijn.

Zo wordt het als het aan Serge Brabander en Camille Richardson ligt, de oprichters van sportapp OneFit. Het Nederlandse bedrijmaakte donderdag bekend dat het eind deze maand fuseert met zijn Duitse branchegenoot Urban Sports Club. Abonnees van de apps krijgen daardoor toegang tot meer dan 10.000 sportlocaties in 62 Europese steden.

Met de fusie wil OneFit verder groeien in binnen- en buitenland. „Onze ambitie is de wereld veroveren: met één abonnement sporten in alle steden van Europa, ook als je op zakenreis of stedentrip bent”, zegt Brabander. De Duitse en Spaanse activiteiten gaan verder onder de naam Urban Sports Club, in Nederland blijft de naam OneFit. „Per markt kijken we welke naam het beste is”, zegt Brabander.

Na de fusie gaan oprichters Moritz Kreppel en Benjamin Roth van Urban Sports Club het bedrijf leiden. Het hoofdkantoor komt in Berlijn, maar het Amsterdamse kantoor blijft in stand. De oprichters van OneFit blijven ook bij het bedrijf werken: Brabander als commercieel directeur, Richardson als de technische man achter de schermen.

Hoppen van plek naar plek

Details over de fusie willen de oprichters uit concurrentie-overwegingen niet delen, maar volgens Brabander gaat het om „een fusie op ooghoogte. Urban Sports Club is groter, maar dat is logisch gezien de grootte van de Duitse afzetmarkt.”

Van de 10.000 locaties die na de fusie bij de groep zijn aangesloten, komt ongeveer driekwart van Urban Sports Club. De overige 2.500 brengt OneFit in. Het aantal abonnementen na de fusie komt neer op „een zescijferig getal”, het aantal werknemers op 400.

Voor sportscholen is OneFit een handige manier om lege plekken op te vullen

Het in 2012 opgerichte OneFit wordt wel het Netflix of Spotify van de fitnesssector genoemd. Gebruikers hebben een flexibel abonnement en kunnen voor een vast bedrag per maand sportsessies boeken via de app. Dat kunnen groepslessen zijn, maar ook toegang tot een sportschool of de huur van een tennisbaan. Als OneFitter hop je dus van de ene sportschool naar de andere. De app betaalt de sportschool per bezoek. Om te voorkomen dat OneFit teveel overlapt met het eigen abonnementsmodel van sportscholen mag je maximaal vier keer per maand op dezelfde plek sporten.

OneFit betaalt een lager bedrag aan sportscholen dan de laatste krijgen van hun eigen leden. Wel verschilt per activiteit hoeveel OneFit betaalt en hoeveel sportscholen er zelf aan overhouden. Brabander: „Baantjes zwemmen is nu eenmaal goedkoper dan een uur pilates door een gekwalificeerde instructeur.” Voor sportclubs is OneFit vooral een handige manier om lege plekken op te vullen.

Concurrentie

Sporten via OneFit kan in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Na de overname in 2016 van een andere kleine sportapp, het Duitse Kurspass, zit OneFit ook in twee Duitse steden: Hamburg en Keulen. Een half jaar geleden breidde het opnieuw uit in het buitenland, naar Barcelona en Madrid. Urban Sports Club heeft naast Duitsland ook locaties in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.

In april kreeg OneFit concurrentie van de Amerikaanse sportapp ClassPass, met aanbod in dezelfde vier Nederlandse steden en bij grotendeels dezelfde sportscholen. Maar de komst van ClassPass speelt volgens Brabander geen rol bij de fusie. „Wij hebben een voorsprong, door onze gedetailleerde kennis van de Europese markt. We weten bijvoorbeeld dat in Nederland hot yoga populair is en in Duitsland EMS – trainen met een pak vol elektroden.”