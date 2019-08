Negentien doden door bendegeweld Mexico

De Mexicaanse politie heeft donderdag in de stad Uruapan de lichamen van negentien mensen gevonden. Volgens justitie zijn zij slachtoffer geworden van bendegeweld. Dat meldt persbureau AP. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Onder hen zijn drie vrouwen.

De lichamen zijn op drie verschillende locaties in de stad gevonden. Negen lichamen hingen aan een brug, de anderen werden langs de kant van de weg gevonden. Alle slachtoffers werden doodgeschoten.

Bendegeweld

Aan de brug hing ook een spandoek met een bedreigende tekst. Het spandoek lijkt te zijn gemaakt door het Jalisco-kartel, een drugsbende uit de gelijknamige staat. De bedreigingen waren geadresseerd naar de rivaliserende bende Viagras. „Wees een patriot. Dood een Viagra”, stond op het spandoek. Volgens de openbaar aanklager van de westelijke deelstaat Michoacan strijden de drugsbendes onder meer over het afzetgebied waar ze drugs verkopen.

Het aantal moorden in Mexico is de eerste helft van dit jaar met 5,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In mei werden in de staat Jalisco op drie verschillende locaties massagraven ontdekt met daarin in totaal 35 lichamen. De slachtoffers waren vastgebonden op het moment dat ze werden vermoord.

Volgens The Committee to Protect Journalists is Mexico voor journalisten het meest onveilige land van het westelijk halfrond. Vorige week werden in een week tijd drie journalisten gedood. Hun dood zou direct verband hebben met hun journalistieke werkzaamheden.