‘Nederlander in India belaagd vanwege regenboogkleurige bankpas’

Een 29-jarige Nederlander die in India met een regenboogkleurige bankpas van de bank Bunq betaalde, is donderdagochtend ernstig mishandeld. Dat hebben Bunq en Traveller Assist bekendgemaakt. Volgens Traveller Assist, die de man bijstaat namens zijn reisverzekering, is hij uitgescholden, geschopt en geslagen door een groep mannen die dacht dat hij homoseksueel was.

De Nederlander haalde zijn bankpas tevoorschijn toen hij zijn lunch bij een café in de Noord-Indiase stad Lucknow wilde afrekenen, zegt Sarah Jansen, die de man namens Traveller Assist begeleidt. Een groep van acht tot tien mannen tussen de 18 en 25 jaar oud dacht vanwege de kleuren van de pas dat de man homoseksueel is, en begon „homofobe opmerkingen” te roepen. Vervolgens zouden zij de man op de grond hebben gegooid en hebben mishandeld.

De Nederlander, wiens naam wegens privacyredenen niet is bekendgemaakt, heeft ernstige kneuzingen opgelopen op zijn gezicht en hoofd. Ook bloedde hij uit zijn neus en wang. Na de aanval is hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij ter observatie nog een nacht moet blijven. Het is niet duidelijk of de aanvallers zijn gearresteerd.

‘Passen te gay’

Een woordvoerder van Bunq noemt het incident „zeer verontrustend en verschrikkelijk”. Volgens haar zijn nog nooit dergelijke incidenten voorgekomen als gevolg van de regenboogkleuren van de bankpassen. Wel zou de de Nederlandse internetbank vaker de feedback hebben ontvangen dat de passen een „te gay” uiterlijk hebben.

Bunq-topman Ali Niknam neemt afstand van deze kritiek omdat dit impliceert dat „homo zijn op een of andere manier iets slechts is”. Hij roept op tot meer acceptatie en benadrukt dat ieder mens gelijk is. „Zwart, wit, geel, paars, homo, hetero, bi: uiteindelijk zijn we allemaal mens.”