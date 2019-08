Moeder van verdachte schietpartij El Paso belde met politie

De moeder van de vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in El Paso heeft enkele weken voor de aanslag gebeld met de politie. Zij was bezorgd dat haar zoon een „AK-type” vuurwapen in bezit had op zijn leeftijd. Ook had hij volgens haar geen ervaring met wapens. Dat hebben de advocaten van de familie bevestigd aan de Amerikaanse omroep CNN.

Tijdens het telefoongesprek werd de moeder doorverbonden met een agent die haar vertelde dat haar zoon wettelijk gezien een dergelijk wapen mocht aanschaffen, aldus advocaten Chris Ayres en R. Jack Ayres. De naam van de verdachte, de 21-jarige Patrick Crusius, werd volgens hen niet verstrekt tijdens het gesprek en de politie heeft geen aanvullende informatie van haar proberen te achterhalen. Het gesprek zou „informatief” van aard zijn geweest en kwam niet uit bezorgdheid dat haar zoon een bedreiging vormde voor anderen.

Het is niet bekend of hetzelfde wapen waarover de moeder informeerde, gebruikt is bij de schietpartij. Daarbij kwamen op 3 augustus 22 mensen om het leven toen de schutter met een semi-automatisch wapen het vuur opende op bezoekers van een vestiging van supermarktketen Walmart.

Geen strafblad

Volgens de lokale politie had Crusius geen strafblad. Los van enkele aantekeningen over onder meer een vals inbraakalarm in het ouderlijk huis, was hij niet bekend bij de politie. Een familielid beschrijft de verdachte jonge schutter als „een typische jongeman” die zou gaan studeren en op zoek was naar werk.

Crusius plaatste kort voor de aanval een racistisch manifest op internetforum 8chan. De verdachte stelde in een haatmanifest hoe de VS „verrotten” door migratie, het grootbedrijf en de falende politiek.