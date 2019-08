Reddingsschip Ocean Viking mag niet tanken bij Malta

De Ocean Viking, een reddingsschip dat begin deze maand door de hulporganisaties Artsen zonder Grenzen (AzG) en SOS Méditerranée in gebruik is genomen, mag niet tanken in de nationale wateren van Malta. Het schip ligt vooralsnog in de buurt van het eiland.

Het schip is sinds zondag onderweg vanuit de haven van Marseille en zou richting Libië varen, maar moest onderweg tanken. In eerste instantie had de bemanning een toezegging gekregen van de Maltese autoriteiten dat de Ocean Viking zou kunnen tanken bij een bunkerboot. Woensdagavond werd die toestemming via de radio plots ingetrokken, zo liet AzG weten aan internationale persbureaus.

Donderdagochtend was nog niet duidelijk wat de organisaties zouden gaan doen. „We hebben water en nog voor enkele dagen brandstof, er zijn mensen die gered moeten worden, dus we gaan verder”, liet een woordvoerder aan boord van het schip woensdagavond weten aan AFP.

De 69 meter lange Ocean Viking biedt volgens SOS Méditerranée plaats aan 200 tot 300 migranten. AzG en SOS Méditerranée, die eerder ook al samenwerkten bij reddingsacties van migranten op zee, huren het schip sinds eind vorige maand.

Meer schepen

Vorig jaar waren de organisaties genoodzaakt operaties met het schip Aquarius te stoppen, naar eigen zeggen omdat hun het reddingswerk „onmogelijk” werd gemaakt door Europese landen. Ook weigerden meerdere landen, eerst Gibraltar en daarna Panama, om het schip te registreren. De Ocean Viking staat geregistreerd in Noorwegen.

Op de Middellandse Zee zijn enkele schepen van verschillende organisaties actief die migranten in nood oppikken. Dergelijke schepen mogen sinds vorige zomer niet meer aanleggen in Italiaanse havens, zodat zij de geredde opvarenden niet van boord kunnen laten gaan. Italië wil niet alle migranten opvangen en eist dat ook andere Europese landen migranten opnemen.