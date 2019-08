Makers ‘Game of Thrones’ voor 200 miljoen naar Netflix

De makers van de met 47 Emmy’s bekroonde HBO-hitserie Game Of Thrones verhuizen naar Netflix. Daar gaan showrunners David Benioff en D.B.Weiss voor meerdere jaren films en televisie maken. „Benioff en Weiss zijn creatieve grootmachten en hebben wereldwijd het publiek vermaakt met hun epische manier van verhalen vertellen”, aldus Ted Sarandos, verantwoordelijk voor Netflix’ programmering.

Met de transfer slaat het bedrijf opnieuw een flinke slag. Streamingdiensten als Netflix, Disney en Amazon zijn verwikkeld in een hevige strijd om de kijker. Met veel geld trekken zij grote namen aan om abonnees te verleiden. Zo sloot Netflix de afgelopen tijd miljoenendeals met onder andere Shonda Rhimes, Ava DuVernay, Ryan Murphy en Barack en Michelle Obama.

Ook Amazon en Disney waren in de race om het Game of Thrones-duo te strikken. Met deze megatransfer is naar verluidt 200 miljoen dollar (178 miljoen euro) gemoeid. Details zijn niet bekendgemaakt.

A Song of Fire and Ice

Benioff en Weiss ontmoetten elkaar tijdens hun studententijd in de jaren negentig en begonnen als fictieschrijvers. Sinds 2011 maakten ze op basis van de fantasyboeken ‘A Song of Ice and Fire’ van George R. R. Martin de serie Game of Thrones. Dit voorjaar eindigde het achtste en laatste seizoen van de populairste HBO-serie.

Niet alle producties van Benioff en Weiss zijn een succes. Na het slotseizoen van Game of Thrones zouden de makers voor HBO de nieuwe serie Confederate gaan maken. Die vertelt een alternatieve geschiedenis van de Verenigde Staten, waarin de Geconfedereerde Staten gewonnen hebben. De aankondiging leidde tot veel kritiek. Waarom zouden twee witte makers het verhaal van de zuidelijke staten moeten verheerlijken, vroegen critici zich af. De serie werd „voor onbepaalde tijd gepauzeerd”.

We hebben langer dan een decennium een prachtige tijd gehad bij HBO, zeiden Benioff en Weiss tegenover entertainmentsite Deadline. „We zijn dankbaar voor iedereen die ons daar thuis heeft laten voelen”. Het duo zegt het een eer te vinden voor Netflix te gaan produceren. De vraag is wel hoe snel dat gaat gebeuren. Voor Disney schrijft en produceert het duo momenteel een nieuwe Star Wars-film.