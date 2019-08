Parlementslid neemt baby mee, collega’s (m) in shock

In het Keniaanse parlement is woensdag een groep vrouwelijke politici boos weggelopen, nadat hun collega Zuleikha Hassan was verzocht de zaal te verlaten omdat zij haar baby van vijf maanden bij zich had. Parlementsvoorzitter Christopher Omulele zei dat het parlement geen plek is voor kinderen. „Ik heb echt geprobeerd om zonder baby te komen, maar vandaag had ik een noodgeval”, zei ze. „Wat had ik anders moeten doen? Als het parlement een crèche had gehad, had ik mijn baby daar kunnen laten.”

De baby was niet geregistreerd, wat verplicht is voor alle bezoekers. „Hoe graag ze ook voor haar kind wil zorgen, dit is daar niet de plek voor”, zei de voorzitter.

The moment when Kwale Women Rep Zulekha Hassan was kicked out of Parliament with her 5-month-old baby pic.twitter.com/TWXZgCW2it — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) August 7, 2019

Sommige mannelijke collega’s schreeuwden en noemden het beschamend dat Hassan haar kind had meegenomen. Maar een aantal vrouwelijke politici steunde haar. Als Kenia meer vrouwen in het parlement wil, reageerde Hassan, moet er een meer „kindvriendelijke atmosfeer” komen.

In 2017 nam het parlement een wet aan die werkgevers voorschrijft een aparte ruimte te hebben waar kinderen verschoond kunnen worden en vrouwen borstvoeding kunnen geven. De voorzitter liet weten dat er in het parlement wel degelijk faciliteiten voor kinderen zijn, maar dat er dan wel een oppas mee moet. (BBC, AP)