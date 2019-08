Israëlische militair gedood op Westelijke Jordaanoever, klopjacht op de dader

Op de Westelijke Jordaanoever is in de nacht van woensdag op donderdag een 18-jarige Israëlische militair dood aangetroffen. Het Israëlische leger meldt dat het slachtoffer steekwonden had toen hij werd gevonden bij een Joodse nederzetting in de buurt van de Palestijnse stad Hebron.

Het leger en de politie doorzoeken de regio rondom de nederzetting Etzion, op zoek naar de dader of daders. De krant Times of Israel schrijft over een „massale klopjacht”. De gedode jongen, geïdentificeerd als Dvir Sorek, volgde een religieuze studie die hij combineerde met zijn dienst in het leger. Hij droeg geen legeruniform en was ongewapend, laat het Israëlische leger weten.

Het lichaam van het slachtoffer werd rond 03.00 uur gevonden langs een weg. Volgens aanwijzingen werd de man eerst elders ontvoerd en gedood. Hij is meermaals gestoken. Sinds woensdagavond, toen de man vanuit Jeruzalem op weg naar huis was, was niets meer van hem gehoord. Over wie de moord zou hebben gepleegd is niets bekend. Verdere details over de zaak worden op last van de Israëlische autoriteiten niet bekendgemaakt.

‘Weerzinwekkend’

De moord wordt door de autoriteiten gezien als een terreurdaad; de Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt de dader een „weerzinwekkende terrorist”.

De krant The Jerusalem Post meldt dat rechtse Israëlische politici in verband met het nieuws over moord de premier oproepen tot meer en versterkte nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat is op papier Palestijns gebied, maar Israël wil er steeds meer inspraak. Zo worden veel aanvragen voor de bouw van Joodse nederzettingen goedgekeurd in het gebied. Israël beschouwt die nederzettingen als onderdeel van het eigen grondgebied, al zijn ze illegaal volgens het internationaal recht.

„We moeten daar Israëlische soevereiniteit opleggen - te beginnen in Etzion”, zo stelt Yuli Edelstein, lid van Netanyahu’s Likud-partij en voorzitter van de Knesset, in een reactie op de moord op Sorek.